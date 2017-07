PSG : « Se va », la presse espagnole abdique, Neymar ira au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Il y a une semaine jour pour jour, Gerard Piqué lançait un « Se queda » qui obligeait les supporters du PSG pas adeptes de la langue de Cervantes à se tourner vers un dictionnaire pour apprendre que Neymar restait au FC Barcelone....selon son coéquipier. Mais ce lundi, le quotidien sportif Sport fait sa Une avec un « Se va », beaucoup plus facile à comprendre. En effet, dans sa presque unanimité, la presse sportive espagnole annonce que Neymar s'apprête à quitter le FC Barcelone pour signer au Paris Saint-Germain.

Du côté du Mundo Deportivo, proche du Barça, l'heure est désormais à savoir qui remplacera la star brésilienne, et le transfert de Neymar au PSG n'est même plus abordé à la Une de Marca. Pour en revenir au quotidien catalan Sport, ce dernier se livre à une attaque en règle du Paris Saint-Germain, jugeant « indécente et immorale » la somme dépensée par le club de la capitale pour recruter Neymar et faisant remarquer que le PSG ne générait pas suffisamment de recettes pour réaliser un tel transfert. Un argument emprunté au président du FC Barcelone et à celui de la Liga, qui ont déjà prévu de dénoncer Paris à l'UEFA et pourquoi pas devant des tribunaux civils pour concurrence déloyale. En attendant, Neymar se rapproche de notre bonne vieille Ligue 1...