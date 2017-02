PSG : Prolongation ou départ pour Serge Aurier ? Deux clubs à l'affût

Dans : PSG, Mercato.

Plus aussi indispensable que la saison passée en raison de l’éclosion de Thomas Meunier, Serge Aurier a compris lors du match face à Barcelone (4-0) qu’il serait difficile de regagner sa place pour les gros matchs tant que le Belge continuerait son épatante progression.

Une concurrence que l’Ivoirien prend du bon côté, lui qui se montre motivé à l’entrainement et déterminé à progresser, notamment sur le plan tactique, selon son entraineur. Néanmoins, ce changement de statut fait forcément mal pour un joueur qui a subi plus d’un an de tempête médiatique après les différentes affaires largement relayées en 2016. Sous contrat jusqu’en juin 2019, l’ancien toulousain a encore le temps de voir venir, mais l’été pourrait tout de même être décisif annonce L’Equipe.

Ainsi, alors que Patrick Kluivert tâte le terrain pour discuter d’une prolongation, l’entourage du joueur n’a pas coupé les ponts avec deux clubs qui le courtisent depuis plusieurs mois : Le Milan AC et son nouveau projet, ainsi que le FC Barcelone et son « trou » au poste de latéral droit. Deux pistes qui pourraient bien devenir beaucoup plus sérieuses pendant l’été, même si chacun s’accorde à dire que cela dépendra beaucoup de la deuxième partie de saison que vivra Serge Aurier avec le PSG.