PSG : Privé de tournée aux USA, Ben Arfa cite Martin Luther King

Dans : PSG, Ligue 1.

Le dernier espoir de faire une saison complète au PSG s’est probablement envolé ce vendredi pour Hatem Ben Arfa, qui s’est vu indiquer qu’il ne faisait pas partie du groupe retenu pour la tournée américaine du club de la capitale.

Autant dire que les chances de voir évoluer l’attaquant sous le maillot parisien cette saison sont rares. Ce sera donc les tribunes ou un transfert. Une très mauvaise nouvelle que l’ancien niçois a tenté de prendre avec philosophie via son compte Instagram, où il a repris une des phrases connues de Martin Luther King, pasteur noir américain qui a passé sa vie à lutter contre le racisme et la ségrégation. « Injustice anywhere is a threat to justice everywhere » a lancé Hatem Ben Arfa, dans ce que l’on peut traduire par « L’injustice dans un endroit du monde est une menace pour la justice dans le monde entier ». Si la comparaison est pour le moins osée, on peut en tout cas en déduire que Ben Arfa n’est pas d’accord avec la décision de ses dirigeants de le priver de tournée américaine.