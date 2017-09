PSG : Pourquoi Kylian Mbappé est unique

Dans : PSG, Ligue 1.

Bien connu dans le monde du football pour sa connaissance et son expérience en matière de formation des jeunes joueurs, Claude Puel, ancien joueur et entraineur de l’AS Monaco, a forcément suivi de près la trajectoire foudroyante de Kylian Mbappé. Après une demi-saison de haut vol, le nouvel attaquant parisien pourra-t-il tenir la pression et les attentes incroyables qu’il génère, que ce soit par son talent, sa jeunesse, ses performances de la saison passée et le prix de son transfert ? Claude Puel estime que l’international français, qui n’a beau avoir que 18 ans, est parfaitement armé pour cela.

« J’aime bien l’approche qu’il a et l’image qu’il donne. J’espère simplement qu’il va pouvoir continuer sur le même tempo, avec la même fraîcheur quand il parle de foot, de son jeu. Le foot n’est pas un métier pour lui. Il donne l’impression d’avoir beaucoup de maturité pour son âge. Il est bien entouré, également. Il faut avoir les pieds bien ancrés au sol, être structuré », a affirmé l’ancien entraineur de Southampton dans les colonnes du Parisien. Plutôt posé et déjà surnommé « Donatello », le plus intellectuel des Tortues Ninja, par ses coéquipiers, Kylian Mbappé a en tout cas réussi à se faire adopter très rapidement par le vestiaire parisien.