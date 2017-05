PSG : Pour le mercato, Paris a déjà fait une boulette XXL selon Riolo

Dans : PSG, Mercato.

Si le suspense demeure en ce qui concerne Unai Emery, Patrick Kluivert ne devrait pas résister à la saison décevante que vit le PSG.

Le dirigeant néerlandais n’a pas convaincu par ses résultats, ses choix et son implication, et pourrait retrouver rapidement une voie de garage. Nasser Al-Khelaïfi cherche donc son successeur, et se dirige vers Antero Henrique, qui négocierait actuellement son arrivée à Paris. Pas de Monchi donc, qui s’est engagé le mois dernier avec la Roma, alors qu’il avait fait de nombreux appels du pied aux clubs français. Ancien collaborateur d’Emery à Séville, le directeur sportif a visiblement été snobé par Al-Khelaïfi. Une attitude que Daniel Riolo ne comprend pas et fustige même.

« Monchi était sur le marché et le PSG n'a rien fait pour se jeter dessus. C'est une aberration totale, car il y avait le duo parfait avec Unai Emery », a expliqué le consultant de RMC, persuadé que le PSG est passé à côté d’un très grand coup en vue de la restructuration de son équipe dirigeante, qui ne fait plus l’unanimité à Paris depuis le départ de Leonardo, qui date tout de même de 2013.