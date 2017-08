Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Pierre Ménès a apprécié, comme tout le monde, la copie rendue dimanche soir par Neymar pour ses grands débuts sous le maillot du Paris Saint-Germain à Guingamp. Mais s'il vante les mérites de la star brésilienne du PSG, le consultant de Canal+ rappelle quand même que Neymar devra confirmer match après match son talent, car pour 222ME il n'a aucun droit à l'erreur.

« Le moins qu'on puisse dire, c'est que le Brésilien n'a pas déçu. Omniprésent dans le jeu, très combatif sur le plan physique, il a beaucoup tenté, joué des coups difficiles et perdu quelques ballons, notamment en deuxième partie de première période. La fatigue guingampaise aidant, il a scellé le sort du match en offrant une exceptionnelle passe décisive à Cavani puis en ouvrant son compteur sur une passe du même Cavani. Il a touché 127 ballons dans ce match, un total impressionnant pour un attaquant, et s'est parfaitement comporté. Bref, une première sans fausse note, constate, sur son blog, Pierre Ménès, qui prévient cependant que Neymar n’aura aucun droit à l’erreur compte tenu de son prix. Ce sont des débuts très réussis pour la superstar de la Ligue 1. Mais on lui demandera confirmation chaque semaine puisque le taux d'exigence avec lui sera à la hauteur de son transfert, c'est-à-dire celle de l'Everest. »