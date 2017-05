PSG : Pierre Ménès limite écoeuré par Verratti et son agent

Dans : PSG, Ligue 1.

Donato Di Campli a remis un coup de pression sur les dirigeants du PSG concernant l'avenir de Marco Verratti, dont il est l'agent, et pas de chance pour ce dernier, son but samedi contre Bastia a suscité une polémique. Car sur sa frappe lointaine, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a profité d'une situation confuse, Leca étant alors en train de regarder ce qu'avait Matuidi, victime d'une faute corse. L'arbitre n'ayant rien sifflé, le but était logiquement validé, à la fureur des joueurs bastiais. Si les coéquipiers de Verratti sont venus à la rescousse de ce dernier, il n'empêche que l'Italien a encore attiré les projecteurs sur lui. Et pour Pierre Ménès, tout cela commence à faire beaucoup.

« Déjà, il y a penalty de El Kaoutari sur Matuidi. Ensuite, Leca va clairement prendre des nouvelles du Parisien resté au sol et Verratti en profite pour tirer. Enfin, Draxler, sur la trajectoire du ballon, est hors-jeu de position. Ce but n'était évidemment pas valable et le manque de fair-play de Verratti est assez consternant. Mais il y a pas mal de choses consternantes avec ce garçon depuis un petit moment, notamment avec son inimitable agent », écrit, sur son blog, le consultant de Canal+.