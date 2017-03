Dans : PSG, Ligue 1.

C'est dimanche prochain que Pierre Ménès fera son grand retour au Canal Football Club, le consultant de la chaîne cryptée ayant récupéré de sa grave maladie qui lui a valu une double greffe foie-rein. Et via Twitter, Pierre Ménès montre déjà qu'il est en grande forme, notamment quand on vient le chatouiller de trop près. Ainsi, ce lundi, réagissant au message d'un supporter français de l'Argentine sur le niveau d'Angel Di Maria, Pierre Ménès a été expéditif.

« Di Maria il est bon cette saison ????? il est à chier depuis le début de la saison à part sur ce Match (Ndlr : à l’aller contre le Barça) (…) non il n’est pas meilleur que Lucas et Matuidi. Il me rend dingue. Il joue que pour sa gueule. Tu ne peux pas dire que Matuidi fait honte au PSG, il donne tout. toujours », a fait remarquer Pierre Ménès, visiblement pas fan des performances et du comportement d'Angel Di Maria.