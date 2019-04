PSG : Pierre Ménès ramène brutalement Nkunku à la réalité

Dans : PSG, Ligue 1.

On l'a appris lundi soir, via Le Parisien, Christophe Nkunku refuse pour l'instant de prolonger son contrat au PSG, lequel s'achève dans un an. En froid avec les dirigeants du Paris Saint-Germain, le jeune milieu offensif estime ne pas avoir le temps de jeu qu'il mérite et il souhaite pouvoir partir lors du prochain mercato. Alors que certains voient en Christopher Nkunku un possible cas à la Adrien Rabiot, Pierre Ménès estime que celui qui était titulaire dimanche contre Strasbourg se voit peut-être trop beau et ne peut rien revendiquer au PSG.

Interrogé sur cette histoire de prolongation refusée, le consultant de Canal+ a été direct, comme souvent. « Christopher Nkunku est un joueur moyen et pas assez bon pour devenir un joueur important au PSG. Il a peut-être été bon contre Strasbourg dimanche soir, mais il ne peut pas être titulaire à Paris », a expliqué Pierre Ménès, qui ne va pas pleurer si le joueur quitte le Paris SG lors du prochain mercato estival comme il semble le vouloir. Reste à connaître la position de Nasser Al-Khelaifi sur ce sujet, le président du PSG ayant prouvé qu'il n'était pas du genre à se laisser dicter des choix par ses joueurs, quitte à en coller quelques-uns au placard pendant de longs mois. Suivez mon regard....