PSG : Pierre Ménès annonce un duo Neymar-Mbappé d'enfer !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a creusé un premier écart en tête de la Ligue 1 après sa victoire de samedi à Metz et le carton infligé par Nice à Monaco. Revenant sur la première apparition du duo Neymar-Mbappé, Pierre Ménès ne cache pas qu'il s'attend à ce que ces deux là fassent des malheurs en Ligue 1. Sur son blog, le consultant de Canal+ vante les mérites de la star brésilienne, déjà acclimatée et pas qu'un peu à notre championnat, et salue la manière dont l'attaquant français a encaissé les événements provoqués par son transfert de Monaco au PSG.

« Je ne sais pas si le PSG va écraser la Ligue 1 mais Neymar lui, ne va pas se gêner. À ses côtés, Mbappé a fait une entrée pleine de bonne volonté, s’est un peu compliqué la vie parfois mais il a marqué, a fait marquer et a donné de bons ballons. Vu le déchaînement médiatique qu’il a vécu ces derniers jours - auquel il a d’ailleurs parfaitement répondu - ce sont de brillants débuts », constate Pierre Ménès, qui salive d'avance sur ce que peut donner tout cela cette saison, même si c'est d'abord et surtout en Ligue des champions que le Paris Saint-Germain sera attendu.