PSG : Di Maria a décidé, il reste au PSG même comme super-sub !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Di Maria à Naples, Di Maria à la Juventus, Di Maris en Espagne, l'ailier argentin semblait promis à un départ du Paris Saint-Germain lors du mercato. Mais finalement, Angel Di Maria devrait, sauf énorme surprise, continuer sa route sous le maillot du PSG. Le joueur arrivé de Manchester United en 2015 semble être très bien à Paris, sentant qu'il avait la confiance de Thomas Tuchel, ce qui n'était pas totalement le cas la saison passée avec Unai Emery.

Elu homme du match lors du Trophée des champions, et même s'il sait bien que le trio Cavani-Neymar-Mbappé risque de le pousser sur le banc, Angel Di Maria souhaite participer à l'aventure annonce L'Equipe. « À un an du terme de son contrat, l'ami de Lionel Messi souhaite poursuivre son séjour à Paris. Une prolongation, malgré l'intérêt de clubs européens, comme Naples un temps, a été évoquée, sans qu'elle se soit encore concrétisée. Mais d'ici la clôture du mercato, Di Maria ne devrait pas partir. Et ce en dépit d'un statut de super remplaçant, puisque dans les grands matches il ne devrait pas être titulaire, sauf blessure ou suspension de l'un des trois cadors de devant », annonce le quotidien sportif. Le PSG aura tout de même intérêt à prolonger Di Maria assez vite afin d'éviter une mauvaise surprise l'an prochain.