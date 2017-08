PSG : Paris oblige Aurier à signer à Tottenham

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Sur le départ du côté du Paris Saint-Germain, qui a recruté Dani Alves pour le remplacer cet été, Serge Aurier s'apprête à s’envoler vers la Premier League. Au cours des prochaines heures, le latéral droit devrait effectivement rejoindre Tottenham. Si toutes les parties ont trouvé un accord portant sur un transfert de 25 ME, quelques détails restent encore à régler au niveau administratif puisque les Spurs attendent un visa d'entrée pour s'attacher les services de l'international ivoirien. Si cette transaction doit donc encore se finaliser, Aurier devrait boucler son été avec un goût amer dans la bouche...

Selon RMC, Aurier aurait effectivement préféré aller à Manchester United, où son ami Paul Pogba faisait le forcing pour l’accueillir. Mais au final, et malgré cette préférence, c'est le PSG qui a plus ou moins imposé ce choix à Aurier car la troupe de Mauricio Pochettino a offert... cinq millions d'euros de plus que les Red Devils. Preuve que Paris est bien au million d'euros près pour que son mercato estival complètement fou passe dans les radars du fair-play financier de l'UEFA...