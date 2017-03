PSG : Paris n'avait plus encaissé 6 buts à l'extérieur depuis 45 ans

Dans : PSG, FC Nantes, Ligue des Champions.

Il faut remonter très loin dans l'histoire du PSG pour retrouver la trace d'un match à la fin duquel le Paris Saint-Germain a encaissé six buts à l'extérieur comme ce mercredi soir face au FC Barcelone. Et c'est à La Beaujoire le 1er septembre 1971, dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1 que le club de la capitale avait subi un tel affront, Paris s'inclinant 6-0 face au FC Nantes. A l'époque, Rampillon, Pech, Marcos, Maass et Henry Michel avaient été les bourreaux du Paris Saint-Germain. A noter que, dans un match particulier, le PSG avait déjà pris six buts, mais au Parc des Princes, lors d'une finale aller de la Super Coupe d'Europe face à la Juventus en janvier 1997.