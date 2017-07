PSG : Paris n'a plus aucun doute, Neymar viendra !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Au petit jeu des rumeurs, et pour la première fois depuis l'annonce de la possible venue de Neymar au Paris Saint-Germain, le club de la capitale entame une deuxième journée consécutive avec l'espoir de plus en plus grand de faire venir la star brésilienne. Alors qu'auparavant le PSG vivait au rythme de la douche écossaise dans ce dossier, une bonne nouvelle étant aussitôt suivie par une mauvaise, cette fois les voyants passent un par un au vert. Au point même que désormais l'on annonce une fin imminente dans ce suspense, probablement dès le retour du FC Barcelone de sa tournée américaine ce week-end.

Ce jeudi, Le Parisien affirme que du côté du Paris Saint-Germain le doute n'existe plus réellement. « Il ne reste plus qu’un faux suspense autour de Neymar. La question n’est plus de savoir s’il va venir au PSG mais plutôt à quelle date », a confié un membre de la direction du PSG au quotidien francilien. Reste que le problème majeur du financement de cette colossale opération est toujours là, et que le PSG se prépare à vendre des joueurs de premier choix. Si le départ de Marco Verratti au Barça semble illusoire, les ventes de Blaise Matuidi et Angel di Maria ne relèvent désormais plus du fantasme. C'est le prix à payer pour s'offrir une des grandes stars du football mondial !