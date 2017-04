PSG : Paris détesté, Monaco adulé, Balbir comprend mieux

Dans : PSG, Monaco, Ligue 1.

Malgré une nette domination en première période, le Paris Saint-Germain a dû attendre les dernières minutes du match pour s’imposer à Metz (2-3) mardi en championnat.

La faute à un relâchement, ou plutôt un excès de confiance qui aurait même pu permettre aux Messins de renverser le champion de France. D’ailleurs, les coéquipiers de Blaise Matuidi ont reconnu leur erreur après la rencontre. Le genre d’attitude qui, selon Denis Balbir, explique pourquoi les Français préfèrent l’AS Monaco.

« Tous les footballeurs de la planète ont beau être prévenus, et le PSG plus que d'autres si vous captez ma référence, certains ne retiennent jamais la leçon, a regretté le blogueur de Yahoo Sport. (...) A force de bomber le torse, Paris fut puni. Quand on sort à la pause sourire aux lèvres et qu'avant le match il y a trop de décontraction… Sur le banc de touche, même à 2-1, Paris s'était mis dans la tête d'avoir déjà gagné en une mi-temps trois points précieux dans la course au titre, à la poursuite de Monaco. »

Le PSG n’a plus la cote

« Si on remonte la pendule et qu'à 2-0, des membres du staff aussi nombreux que le 11 de départ sourient à chaque raté de l'adversaire, il n'est pas très étonnant que ce PSG-là, qui passe pour un héros aujourd'hui pour avoir arraché la victoire, ne soit pas adulé comme il l'a été par le passé, a commenté Balbir. On comprend mieux en fait pourquoi en plus de l'éclosion de Mbappé, la plupart des amoureux du foot verraient dans le titre de Monaco une juste récompense pour une équipe qui en plus d'être bonne est sympathique. » Soucieux de l’image du club francilien, le président Nasser Al-Khelaïfi appréciera...