PSG : Paris a trouvé son défenseur en Italie, mais c'est très cher !

Dans : PSG, Mercato.

Outre l’épineux dossier d’un nouveau renfort offensif, le PSG cherche toujours à récupérer un défenseur central supplémentaire, pour éviter de tourner à seulement trois éléments pour toute la seconde partie de saison.

Les recherches sont plus fructueuses pour Patrick Kluivert, qui semble avoir trouvé un joueur qui fait enfin l’unanimité avec Unai Emery. Il s’agit de Kostas Manolas, avec qui le contact a eu lieu il y a quelques jours de cela, quand le PSG et la Roma se sont rapprochés pour le prêt de Jesé. Paris, qui avait des vues sur le défenseur central grec, a eu confirmation que ce dernier envisagerait sérieusement un départ en cas de belle offre, et le fait qu’il ait pour le moment refusé de prolonger à la Roma confirme cette tendance, affirme ainsi Calcio Mercato.

A 25 ans, l’ancien de l’Olympiakos Le Pirée s’est imposé comme un titulaire au sein de la Louve, et sa valeur a forcément grimpé en conséquence. Lui qui avait été acheté 6 ME à l’Olympiakos, en vaut désormais le quadruple, puisqu’il est estimé à 25 ME. Avec un contrat allant jusqu’à 2019, Manolas n’est donc pas totalement libre de rejoindre le club de son choix, ce qui devrait obliger le PSG à faire une grosse dépense supplémentaire pour faire venir l’international grec dans la capitale française. Le média italien affirme également que le PSG pourrait surtout se placer afin de faire venir Manolas plus sereinement l'été prochain, quand les négociations seront plus ouvertes du côté de la Roma.