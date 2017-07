PSG : Paris a-t-il réellement fait cette offre hallucinante à un gardien ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Aussi doué soit-il, Gianluigi Donnarumma, le jeune gardien de but international italien du Milan AC a provoqué de nombreuses rumeurs depuis quelques semaines, au point même de se mettre à dos une grande partie des supporters du club lombard. Ces derniers l'accusaient tout simplement d'être un mercenaire. En annonçant qu'il ne voulait pas prolonger, Gianluigi Donnarumma avait, il est vrai, fait fort.

Mais finalement, tout cela semble être en passe de se régler, l'agent du portier milanais, un certain Mino Raiola, ayant trouvé un bon deal pour la prolongation jusqu'en 2022 de Gianluigi Donnarumma au Milan AC. Evoquant ce dossier, Gianluca Di Marzio, journaliste de Sky Sport Italia, affirme que le PSG a tout tenté pour s'offrir le gardien italien, y compris une ultime offre qui semble totalement délirante. Notre confrère transalpin prétend que Nasser Al-Khelaifi a offert un salaire de 13ME par an à Gianluigi Donnarumma, avec en plus trois villas à Paris pour loger sa famille et ses proches, des voitures, et même un contrat à son frère, Antonio Donnarumma, gardien de but lui aussi mais en Grèce. Peine perdu, puisque le Milan AC a raflé la mise.