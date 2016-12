PSG-OM : Opta a battu un record avec ce chiffre presque historique

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

L'année 2016 s'achevant, l'heure est au bilan. Et pour la société Opta, spécialisée dans les statistiques et dont la (bonne) réputation n'est plus à faire, il y a un message qui a connu un énorme succès cette année et il concernait le dernier match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Nul ne l'a oublié, le Clasico, disputé au Parc des Princes, s'était soldé par un 0-0 et surtout une performance offensive de l'OM qui est entré dans l'histoire. En effet, ce soir-là, l'équipe de Rudi Garcia, qui venait d'arriver sur le banc marseillais, n'avait pas tiré une seule fois au but. Et Opta constatait que cette statistique était une première pour une équipe dans un match de Ligue 1 depuis 10 ans. Ce message envoyé sur Twitter le 23 octobre à 22h42, juste à la fin du Clasico, a été relayé 1.551 fois et c'est le record pour Opta en 2016.