PSG : Nasser presque chambreur avec l'UEFA et les haters européens

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

C'est une évidence, depuis la signature de Neymar lors du mercato, Nasser Al-Khelaifi est d'humeur badine. Visiblement ce ne sont pas les menaces de l'UEFA et du président de la Liga qui empêchent le boss du Paris Saint-Germain de dormir. Et mardi soir, dans la foulée de la large victoire du PSG à Glasgow, le dirigeant qatari du club de la capitale a envoyé un petit message à ses détracteurs en rappelant que la formation française faisait le bonheur des téléspectateurs, ce qui était important pour l'UEFA et donc pour tout le monde.

« On a signé deux grands joueurs pour marquer, pour jouer comme contre le Celtic. Mais ce n’est pas seulement Kylian Mbappé et Neymar, c’est toute l’équipe qui a fait un grand match. On va continuer à travailler dur tous les jours, jouer comme cela à chaque match. Je sais que c’est dur mais c’est notre objectif. On devient un grand club d’Europe, je pense que beaucoup de monde a regardé le match dans le monde entier. C’est bon pour les droits TV, pour l’UEFA, pour tout le monde. Il n’y a pas deux, trois ou quatre clubs seulement, on est là avec eux. On n’est pas encore un grand, grand club mais on va travailler pour, on va essayer », a lancé avec un grand sourire Nasser Al-Khelaifi.