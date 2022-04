PSG : Neymar a raté sa carrière, il balance tout

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

De retour en forme, Neymar a enchaîné avec un nouveau but contre l’OM dimanche soir lors du Classique au Parc des Princes.

Malgré son retour en forme, illustré par un triplé contre Clermont et un nouveau but face à l’OM dimanche soir, Neymar n’est toujours pas épargné par les critiques. Ces dernières heures, c’est l'ancien joueur de Liverpool, Fabio Aurelio, qui s’est attaqué au n°10 du Paris Saint-Germain. « Je dis toujours que si j'étais lui, je serais très déçu. Les ambitions qu'il a, et pour la qualité et le talent qu'il a, le fait qu'il n'ait jamais gagné un Ballon d'Or semble être une erreur. Il a toutes les conditions pour cela, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que certaines choses sont plus importantes pour lui que le football, je ne sais pas » a analysé l’ancien défenseur de Valence et de Liverpool au sujet de Neymar. Des critiques qui sont venues aux oreilles du principal intéressé.

Neymar sort la sulfateuse sur Instagram

Après avoir provoqué Daniel Riolo sur Instagram, Neymar s’est payé Fabio Aurelio. L’occasion pour le n°10 du PSG de rabaisser son interlocuteur et de défendre le bilan de sa carrière après les attaques de son compatriote brésilien. « Je suis vraiment déçu, mince » ironise Neymar au sujet de sa carrière, en repostant son riche palmarès, avant de poursuivre. « Et je n'ai même pas encore tout posté (ndlr : son palmarès). 5 minutes d'interview et ne parler que de la vie des autres. Vous voulez critiquer, critiquer, mais dire de la m... comme ça, ça ne marche pas » a lancé Neymar, relativement agacé par les critiques dont il a fait l’objet de la part de Fabio Aurelio après le Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain dimanche soir.

Une habitude pour Neymar

Ce n’est pas la première fois que Neymar s’emporte ainsi sur les réseaux sociaux contre les consultants. Mais c'est plus rare de sa part de s'attaquer ainsi aux anciens joueurs, y compris brésiliens. Mais les critiques sur sa carrière décevante par rapport à son talent ont logiquement tendance à l'agacer, et le numéro 10 du PSG aime tout de même rappeler qu'il a quelques lignes prestigieuses à son palmarès, même si cela date surtout de son époque barcelonaise.