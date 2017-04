PSG : Nasser Al-Khelaïfi furieux contre un arbitre, il se fait calmer

Dans : PSG, Coupe de la Ligue, Monaco.

Furieux après une décision arbitrale, Nasser Al-Khelaïfi a tenté d'entrer dans le vestiaire des arbitres à la mi-temps de la finale de la Coupe de la Ligue samedi... En vain.

Depuis plusieurs mois, c'est l'amour vache entre le club de la capitale et L'Equipe. Obligé de s'excuser après la divulgation d'une fausse information, sur la prétendue sortie en boite de nuit de Verratti et de Matuidi quelques jours avant le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Barça (6-1), le journal ne lâche pourtant pas le morceau. Et ce lundi, le média révèle un peu les coulisses de la finale de la Coupe de la Ligue, remportée par le PSG face à Monaco (1-4).

Selon L'Equipe, Nasser Al-Khelaïfi aurait voulu s'expliquer avec l’arbitre Frank Schneider à la pause à propos d'un geste d’humeur de Jemerson non sanctionné à la 30e minute de jeu. Alors que son équipe menait 1-2 au Parc OL après le but de Di Maria, le président parisien aurait finalement été recalé par les délégués. Un acte qui a le malheur de montrer qu'Al-Khelaïfi est légèrement sous pression en cette fin de saison...