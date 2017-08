PSG : Monaco gagne une bataille, Paris lâche Fabinho !

Dans : PSG, Mercato, Monaco.

Alors que le recrutement de Kylian Mbappé est bouclé depuis dimanche soir, le Paris Saint-Germain aurait définitivement abandonné la piste menant à Fabinho.

Cet été est celui de toutes les folies du côté du club de la capitale française. Après avoir acheté Neymar au Barça pour 222 ME, Paris s'apprête à accueillir Kylian Mbappé sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat de 180 ME, payable à partir de 2018. Une méthode comme une autre pour éviter tout problème avec l'UEFA. Outre ce recrutement phare, la direction francilienne voudrait accueillir un nouveau milieu défensif en cette fin de mercato. Mais celui-ci ne devrait pas être Fabinho, comme cela était pressenti depuis plusieurs jours. En effet, selon RMC, le PSG « a finalement abandonné l'idée de recruter le Brésilien ».

D'un commun accord, et faute d'avoir trouvé un terrain d'entente, l'AS Monaco et Paris « ont ainsi arrêté les négociations ». Une obligation plus qu'un désir de la part du PSG puisque le club parisien ne peut pas dépenser 50 ME pour Fabinho sans vendre plusieurs de ses joueurs en contrepartie pour équilibrer la balance, par peur de se faire rattraper par la patrouille du fair-play financier. Sauf retournement de situation, Fabinho ne signera donc pas au PSG cet été...