PSG : Mbappé refuse de dire pourquoi il a quitté Monaco

Dans : PSG, Mercato, Monaco.

Transféré de Monaco au Paris SG cet été, lors du dernier jour du marché des transferts, Kylian Mbappé a fait quelques aveux dans un long entretien accordé à L’Equipe ce vendredi.

S’il a confirmé que les contacts avec Paris existaient depuis le mois de juin, il a aussi expliqué qu’il a longtemps pensé que rester sur le Rocher était la meilleure solution pour lui. Jusqu’à ce que quelque chose se passe, qui a forcé son départ vers le Paris. Est-ce un problème dans les négociations sur son salaire, ou le fait que plusieurs joueurs majeurs aient quitté le club, l’attaquant parisien s’est refusé à le dire… pour le moment.

« Lorsque je finis ma saison, en mai, je suis dans l'optique de rester. Il n'y a rien d'autre dans ma tête. Lorsque je rencontre des coachs, je leur dis – et ils pourront vous le confirmer – que ma priorité, c'est Monaco. Et que si Monaco fait ce qu'il faut, je resterais. Il n'était pas question d'aller voir ailleurs. Ensuite, il s'est passé des choses et j'ai changé ma position. Ça, comme je l'ai dit, je prendrai le temps de l'expliquer un peu plus tard. Tout le monde s'interroge et se demande pourquoi j'ai changé d'avis du jour au lendemain, c'est normal. Alors c'est important pour moi d'expliquer les choses à tout le monde. Je le ferai bientôt », a assuré l’international français, qui entretient le mystère sur les raisons de son départ de Monaco, même s’il avoue avoir gardé de très bonnes relations avec les dirigeants.