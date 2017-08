PSG : Mbappé pousse Draxler vers Arsenal

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain la saison dernière, Julian Draxler risque d’avoir plus de difficultés à entrer dans l’équipe-type d’Unai Emery avec l’arrivée de Neymar à son poste. Et ce n’est pas la probable arrivée de Kylian Mbappé dans la capitale qui va faciliter la vie de l’international allemand, globalement très apprécié chez les supporters parisiens. Il faut dire que l’ancien de Wolfsburg s’est adapté rapidement et a la faculté à être efficace et décisif de manière régulière, choses qui ont souvent été reprochées à Angel Di Maria ou encore à Lucas.

Selon Daniel Riolo, journaliste pour RMC Sport et généralement bien informé sur le Paris Saint-Germain, on se dirige vers un départ pour Julian Draxler. Le capitaine de l’Allemagne lors de la dernière Coupe des Confédérations pourrait signer en Premier League d’ici jeudi soir, où Arsenal serait notamment très intéressé. Par ailleurs, le chroniqueur qui officie dans l’After Foot depuis des années, affirme qu’Angel Di Maria cherche également un point de chute. L’arrivée du duo Neymar-Mbappé aura donc fait deux victimes de choix à Paris, et cela risque de faire parler…