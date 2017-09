PSG : Mbappé : « Je voulais jouer avec des grands joueurs »

Dans : PSG, Ligue 1.

Kylian Mbappé, après son premier match et son premier but avec le PSG, face à Metz (1-5) : « C’était un beau but, pour un premier. Je voulais faire une passe à "Ney", le défenseur intercepte, j'ai un temps de réaction plus rapide que mon adversaire et je la place en force. J’ai toujours dit que je voulais jouer avec des grands joueurs. Aujourd’hui, j'évolue avec ce qui se fait de mieux dans le championnat et peut-être en Europe. J’apprends de leurs mouvements et de leur professionnalisme pour faire de mon mieux sur le terrain. Tout ce que je voulais, c’était d’être sur le terrain, le coach a pris cette décision. J’ai pris du plaisir aujourd’hui. Je suis heureux, je suis content de ce que j’ai fait ». (source Canal+)