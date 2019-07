PSG : Neymar vs Bale au mercato, Zidane se marre

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Ce week-end, le média britannique The Independent surprenait son monde en annonçant un possible échange entre Gareth Bale et Neymar durant ce mercato. Le PSG ayant refusé Ivan Rakitic, Philippe Coutinho et 40 ME pour conserver le Brésilien, on voit mal Leonardo et Nasser Al-Kkelaïfi accepter une offre incluant un joueur régulièrement blessé et au salaire conséquent. Néanmoins au Real, on y croit. Tout du moins chez les journalistes, qui ont posé la question à Zinedine Zidane en conférence de presse.

Le coach français lui semble plus lucide, puisqu’il a tout simplement ri aux éclats au moment de répondre à cette question. « Un possible échange entre Neymar et Bale ? Sincèrement, je ne sais pas du tout. Je ne peux pas répondre. Je ne sais pas du tout (rires). J’ai dit tellement de choses que je ne peux pas te répondre sur une chose ou une autre » a lancé le coach français, qui milite depuis plusieurs jours pour un départ de Gareth Bale. Pisté par la Chine, Tottenham ou encore Manchester United, le Gallois réclame un salaire colossal pour faire ses valises au mercato.