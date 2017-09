PSG : Mbappé défend « l’incroyable » Verratti à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Contesté au Paris Saint-Germain et en Italie, Marco Verratti peut compter sur le soutien de ses partenaires dans la capitale. Suspendu face au FC Metz, l’international italien est de retour pour le match de Ligue des Champions à Glasgow ce mardi soir (20h45). Avant cette rencontre, Kylian Mbappé a tenu à rappeler le talent immense du joueur dans une interview accordée à la Gazzetta Dello Sport.

« Verratti est un joueur incroyable. Avec le ballon, il fait des choses formidables. Les critiques n’atteignent pas les grands joueurs. S’il traverse une période moins brillante, il va bientôt la surmonter et démontrer qu’il est essentiel au PSG et à l’équipe d’Italie » a confié l’attaquant parisien de 18 ans, convaincu que la petite tempête que traverse le natif de Pescara sera bientôt un mauvais souvenir. Il faudra de grosses prestations lors des prochaines rencontres pour convaincre les supporters parisiens et les observateurs dans leur globalité, qui commencent tous à perdre patience avec le numéro 6 du PSG.