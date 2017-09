PSG : Mbappé a hâte de passer aux choses sérieuses à Paris

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Buteur pour son premier match sous les couleurs du Paris Saint-Germain face à Metz vendredi soir (5-1), Kylian Mbappé va retrouver la Ligue des Champions la semaine prochaine à l’occasion du déplacement du club de la capitale à Glasgow pour y affronter le Celtic. Dans les colonnes de Ouest-France, l’international français de 18 ans avoue qu’il a hâte de faire ses premiers pas en Coupe d’Europe cette saison. Il confirme également les grandes ambitions du club parisien dans la compétition cette saison.

« Aller loin en Champions League ? On a une bonne équipe, on a confiance en nous mais on sait qu’il y a encore beaucoup de travail. Maintenant on va aller à Glasgow pour gagner et pour bien débuter. J’ai toujours dit que la Champions League était une compétition spéciale. C’est la compétition pour les grands joueurs, c’est là qu’on voit les grands joueurs. C’est une compétition que tout le monde aime et que tous les compétiteurs veulent jouer à fond » a-t-il expliqué. A l’occasion de cette première journée de Ligue des Champions, le PSG, bien que largement favori face au Celtic, devrait découvrir une intensité supérieure à celle de la Ligue 1 dans une ambiance qui promet d’être bouillante au Celtic Park.