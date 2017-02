PSG : Marquinhos dément un accord pour prolonger

Dans : PSG, Ligue 1.

Il y a quelques jours, Yahoo annonçait que Marquinhos et le Paris Saint-Germain avaient trouvé un terrain d'entente pour une prolongation de contrat jusqu'en 2021. Mais ce samedi, à la veille du match OM-PSG, le défenseur brésilien a indiqué que si les discussions étaient en cours concernant une éventuelle extension de son engagement au Paris Saint-Germain, aucun accord n'était pour l'instant finalisé entre les deux parties. Marquinhos laisse du temps au temps pour parvenir à cette prolongation, ou pas.

« On est en discussion avec le PSG, c'est vrai, mais il n'y a pas encore d’accord. Il n'y a pas grand-chose à dire. On attend et on va voir », a confirmé Marquinhos, qui cette saison est devenu un cadre du Paris Saint-Germain, ce qui évidemment l'incite à rester plus longtemps à Paris. Pour mémoire, Marquinhos avait rejoint le club de la capitale en juillet 2013 en provenance de l'AS Rome et il est actuellement lié jusqu'en 2019 avec le PSG.