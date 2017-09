PSG : Luis Fernandez dément avoir demandé le départ des féminines

Dans : PSG, Ligue 1.

Désormais directeur sportif du centre de formation du Paris Saint-Germain, Luis Fernandez a fermement démenti avoir demandé à ce que l'équipe féminine du PSG ne joue plus ses matches de D1 au Camp des Loges. Dans Le Parisien, l'ancien joueur et entraîneur du Paris SG a donné sa version des faits, afin de ne pas porter la responsabilité de cette décision.

« Je ne m’occupe pas de la gestion des terrains, ce n’est pas moi qui fixe le planning de leur utilisation. Je ne suis pas décideur. Je n’ai jamais dit que les jeunes ne devaient plus jouer sur les terrains synthétiques. Je n’ai émis aucune réserve sur ça. Les conditions sont bien meilleures qu’à mon époque où on avait des champs de patates. On se pose juste des questions car il y a des petits pépins chez les jeunes, et on essaie de voir comment on peut les limiter en alternant synthétique et herbe. La seule demande que j’ai faite, et c’est une simple demande, c’est que les jeunes puissent bénéficier un peu plus du deuxième terrain en herbe situé au fond du camp des Loges. J’ai discuté avec le jardinier en chef du club pour voir comment on pouvait l’utiliser plus », a précisé Luis Fernandez.