PSG : Lucas aime Paris et se donne encore au moins deux ans au PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Souvent considéré comme un remplaçant de luxe par le passé au PSG, Lucas a pris du volume depuis qu'Unai Emery est aux commandes du club parisien. En effet, le Brésilien est tout simplement le joueur le plus utilisé par le coach espagnol, et il lui rend bien avec 14 buts inscrits cette saison. A deux ans de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Lucas a confié à l'Agence France Presse qu'il avait vraiment le désir de rester le plus longtemps dans la capitale française.

« Je me sens très bien et j’espère y rester jusqu'à la fin de mon contrat en 2019. C’est mon objectif. Je me sens très bien ici, j'aime la ville, le club, les supporters. C'est une expérience magnifique de vivre ici. J'aime bien aller sur les Champs Elysées, au Trocadéro, manger dans un bon restaurant... Mais aussi rester chez moi. J'espère rester ici beaucoup, beaucoup de temps », a confié Lucas, totalement tombé sous le charme de la cité des Lumières et qui en plus continue à progresser sur le plan footballistique. Régulièrement critiqué, le petit Lucas pourrait bien devenir très grand sous le maillot du PSG.