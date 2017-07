PSG : Létang derrière la rumeur Coutinho au PSG ?

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

En quête d'un nouvel attaquant au cours de ce mercato estival, le Paris Saint-Germain s'intéresse au profil de Philippe Coutinho. Et ce n'est pas un hasard...

Cet été, le club de la capitale rêve d'attirer Kylian Mbappé dans ses filets, mais malgré un pouvoir financier et sportif, Paris aura bien du mal à recruter le jeune attaquant français, bien parti pour rester à Monaco. Par conséquent, et en cas d'échec dans cette piste tricolore, le PSG devra se rabattre sur un autre dossier. Et la piste la plus chaude à l'heure actuelle mène à Philippe Coutinho. Dans le viseur du club francilien depuis plusieurs mois, le milieu offensif de 25 ans pourrait quitter Liverpool contre un chèque de 90 ME. Une somme colossale pour un plan B, mais un détail pourrait bien faire pencher la balance du côté parisien. En effet, la carrière de l'international brésilien est gérée par Sports Invest UK. Dirigée par l'agent Kia Joorabchian, cette agence est aussi sous la responsabilité... d'Olivier Létang, arrivé en tant que CEO après avoir démissionné de son poste de directeur sportif au PSG. Et ceci n'est pas anodin selon Paris United.

« Létang voudrait réaliser sa première transaction en envoyant Coutinho au PSG. Le nouveau CEO de SI UK veut marquer son arrivée par un gros coup. L'agence appartient à Kia Joorabchian, qui n'est autre que l'agent de Coutinho », précise le site parisien, qui avoue donc que Létang pourrait donner un sérieux coup de pouce au PSG dans le dossier Coutinho. Reste à savoir si cela sera du goût de Nasser Al-Khelaifi, qui reste en froid avec son ancien directeur sportif.