PSG : Les Parisiens ne s’en remettront jamais annonce Domenech

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Difficile de remonter le moral d’un supporter parisien ce jeudi, et ce n’est pas la perspective d’aller jouer sur le synthétique de Lorient ce dimanche pour continuer la course pour le titre qui risque d’aider. Tout le PSG est groggy, et cela pourrait durer encore un bout de temps si l’on en croit Raymond Domenech. L’ancien sélectionneur a confié à Foot365 qu’il voyait difficilement Paris remonter la pente facilement, et surtout que ce revers spectaculaire serait gravé dans les mémoires pour très longtemps.

« Pour moi, comme pour tout le monde, c’était fait à la 87e minute. J’allais zapper sur Dortmund-Benfica. Je pensais plus qu’ils pouvaient marquer un but plus car il y avait des espaces, qu’en encaisser un. Il n’y a pas de mots. Il y a des jours, on se demande quelle est l’explication à cela. Il n’y en a pas ! C’est un truc dont on ne se remet jamais. Tous les joueurs et les entraineurs vont se lever le matin et y penser. Ils ont beau répété des matchs. Il faudrait qu’ils gagnent une Ligue des Champions, mais ça, ça ne sera pas avant un an, un an et demi désormais. Ils auront ça dans leur mémoire. Quels que soient ce qu’ils feront plus tard, ça sera inscrit : Barça 6 - PSG 1 », a livré Raymond Domenech, persuadé que cette défaite traumatisante va faire très mal, et pour très longtemps, au PSG.