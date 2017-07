PSG : Les cinq décisions fortes d’Emery au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Changement d’organigramme à Paris cet été, avec les départs d’Olivier Letang et de Patrick Kluivert, pour faire place nette à Antero Henrique. Pour l’entraineur en revanche, cela ne change pas, Emery aura droit à une deuxième et probablement dernière chance.

Le technicien basque n’a bien évidemment pas les pleins pouvoirs, mais il a la confiance de ses dirigeants et a aussi son mot à dire dans les choix du marché des transferts. S’il n’a pas été très heureux la saison passée en poussant pour Krychowiak et Jesé, il a selon Le Parisien mis son nez dans cinq dossiers, qui peuvent préfigurer de la saison à venir du PSG.

Il rêve d'un 4-4-2 avec Cavani et Mbappé

Tout d’abord, il est à l’origine de la venue de Yuri Berchiche, latéral gauche de son ancien club de la Real Sociedad, et qui sort d’une belle saison en Espagne. Niveau arrivée, il est partie prenante dans l’épineux dossier Kylian Mbappé, avec une sortie médiatique à ce sujet le mois dernier, et quelques bons mots placés auprès de l’entourage du joueur monégasque. Il serait même prêt à passer en 4-4-2 pour associer Mbappé à Cavani. Enfin, et c’est un choix fort, Emery a demandé un défenseur central d’expérience à ses dirigeants, visant clairement Thiago Silva, qui a selon lui abandonné le navire parisien à Barcelone avec un alignement bien trop bas qui ne lui avait jamais été demandé. Ce que le coach n’a visiblement pas digéré.

Au niveau des départs, Emery s’oppose à celui de Blaise Matuidi, qu’il considère toujours comme un joueur utile. Toutefois, il se pliera à la volonté de ses supérieurs si jamais les conditions d’un transfert sont réunies. Enfin, le Basque a fait savoir qu’il croyait toujours en Javier Pastore, et ferait tout pour remettre l’un des « chouchous » de Nasser Al-Khelaïfi dans les bonnes conditions cette saison.