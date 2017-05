PSG : Le DS capable de ramener Diego Simeone dans le viseur

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Le PSG n’aura pas le ticket Emery-Monchi, mais pourrait bien s’offrir cet été un ticket Berta-Simeone.

En effet, la Gazzetta dello Sport et Gianluca Di Marzio affirment que le PSG pourrait recevoir très prochainement de très bonnes nouvelles en provenance de l’Atlético Madrid. La lourde défaite 3-0 face au Real Madrid en demi-finale aller de la Ligue des Champions aurait provoqué une cassure nette chez les Matelassiers, avec une première conséquence de taille. Sauf en cas d’improbable retour triomphal à Vicente Calderon contre le voisin merengue, Andréa Berta préparerait son départ. Le directeur sportif madrilène pourrait répondre favorable aux appels du pied du PSG, qui cherche un patron incontestable dans son secteur sportif.

Et Berta aurait comme principal atout celui de pouvoir faire venir Diego Simeone, qui se dirigeait jusqu’à dernièrement vers une saison de plus à l’Atlético. Patrick Kluivert et Unai Emery feraient ainsi les frais de ce remaniement d’ampleur, tout comme Olivier Letang dont le départ est déjà acté. A noter que les médias italiens évoquent aussi l’intérêt de l’Inter Milan pour les deux hommes, même si le projet parisien et la perspective de disputer la Ligue des Champions dès la saison prochaine ont de grandes chances de faire pencher la balance en faveur du club de la capitale.