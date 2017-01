PSG : Le départ d'Ibrahimovic a fait naitre deux leaders note Verratti

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans sa nouvelle chronique mensuelle sur Goal.com, Marco Verratti a abordé le sujet du leadership au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain. Et ça vaut le détour !

Plongé en pleine période de crise durant le mois de décembre, le club de la capitale française a souvent été montré du doigt pour son manque de caractère, dû à un manque de patrons au sein de son vestiaire. Mais cette théorie n'est pas du tout partagée par Marco Verratti. Si le milieu de terrain révèle que le départ estival de Zlatan Ibrahimović a laissé un grand vide dans l'effectif, l'international italien estime cependant que ce changement a fait émerger de nouvelles têtes. Thiago Silva et Thiago Motta ont pleinement repris le flambeau en faisant respecter leur loi, et notamment avec les nouveaux arrivants.

« Depuis quelques temps et quand les choses allaient un peu moins bien pour nous, j'ai souvent entendu parler d'un manque de leader dans le vestiaire depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic. Au contraire, Zlatan nous a appris à devenir des leaders ! Il y a un noyau dur dans cette équipe, on se connaît depuis 4 ou 5 ans et c'est utile quand un nouveau joueur arrive. Zlatan Ibrahimovic le faisait et on le fait toujours. On fait comprendre aux nouveaux qu'il n'y a pas de marge d'erreur au PSG. Certains peuvent arriver en France en pensant que cela va être plus facile, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est un football différent, mais pas plus facile. Le club fait beaucoup d'efforts et on ne peut pas se permettre de rester troisièmes. C'est aussi ça être leader je pense. Thiago Silva et Thiago Motta sont les vrais leaders de cette équipe. Je suis encore un jeune joueur et j'apprends à leurs côtés. Ils ont simplement plus d'expérience que moi. Cela ne m'empêche pas de parler dans le vestiaire quand ça ne va pas. Depuis que Zlatan n'est plus là, on ne manque pas de leaders, ils sont juste différents. Mais il nous a aussi laissé sa mentalité. Et c'est ce qu'on essaye de transmettre à ceux qui n'étaient pas là », a lancé Marco Verratti, qui avoue donc que les nouveaux leaders du PSG s'inspirent d'Ibrahimovic pour faire progresser tout un club.