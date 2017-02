PSG : Le clan Aurier va regretter d’avoir provoqué Riolo…

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour expliquer la saison mitigée de Serge Aurier, un proche du latéral droit du Paris Saint-Germain a poussé un coup de gueule dans les colonnes de L’Equipe.

« Quand, pendant des mois, vous entendez les gens vous cracher dessus, des animateurs radio vous insulter, c’est plus difficile », a expliqué le membre de l'entourage du joueur. Un message sûrement adressé à Daniel Riolo, l’un des principaux détracteurs de l’Ivoirien. Du coup, le journaliste s’est défendu sur le site de RMC avec une longue liste des erreurs ou défauts d’Aurier.

« Périscope, c’est de ma faute ? La gestion de l’affaire, c’est de ma faute ? Son retour à la compétition et sa prestation minable contre City, c’est de ma faute ? Son niveau depuis le début de cette saison, c’est de ma faute ? La nonchalance et l’arrogance qu’il dégage, c’est de ma faute ? L’altercation avec la police, c’est de ma faute ? L’affaire du passeport, c’est de ma faute ? Sa CAN minable, c’est de ma faute ? Il n’est plus titulaire, c’est de ma faute ? Et le mec, parce que tout va bien, parce qu’il n’est pas impliqué dans une affaire en cours, il fait quoi ? Eh bien, il va se mêler d’une autre affaire en cours, en allant au chevet du pauvre Theo. En ce moment, c’est sur le terrain qu’il faut être sur la photo. Et ça aussi, c’est de ma faute ? », s’est-il interrogé avec ironie.

Aurier surcoté

« C’est moi tout seul qui fais du mal à Aurier ou c’est tous ceux qui depuis qu’il est arrivé à Paris ont fait en sorte de le mettre en haut d’une tour d’ivoire ? Aurier est fantastique, Aurier est le meilleur arrière droit d’Europe (le monde n’est pas loin), la puissance d’Aurier, les centres d’Aurier, Aurier au Barça, Aurier où il veut, l’Europe est à genoux… Un crack avant même d’entrer sur le terrain. (...) Permettez d’avoir la conviction que cette démesure, cet excès, fait bien plus de mal à Aurier et à d’autres, que mes critiques à la radio », s’est défendu Riolo, qui conseille à l’entourage du Parisien de changer de discours.