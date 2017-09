PSG : La vie est belle à Paris, même pour Giovani Lo Celso

Dans : PSG, Ligue 1.

Au PSG depuis janvier 2017, Giovani Lo Celso s’acclimate doucement mais surement à Paris. Pas encore titulaire, le jeune Argentin de 21 ans séduit les supporters et les observateurs à chacune de ses entrées en jeu dans le milieu à trois d’Unai Emery. A terme, l’ancien joueur de Rosario Central sera amené à prendre la place de Thiago Motta ou de Marco Verratti. Cela ne lui fait pas peur, lui qui a confié sur le site du PSG être parfaitement intégré au club, notamment grâce à ses compatriotes Angel Di Maria et Javier Pastore.

« Je suis très à l’aise ici. Mes coéquipiers m’ont très bien accueilli, et mon adaptation s’est faite très vite. Il y a non seulement mes compatriotes Angel Di Maria et Javier Pastore au sein du groupe, mais aussi beaucoup de Sud-Américains. C’est une culture à laquelle je suis habitué. Je me sens de mieux en mieux au sein de ce groupe. Il y a de très bons joueurs et, surtout, de belles personnes. Paris est une ville très attrayante. J’adore aller dans un parc pour boire le maté, visiter la Tour Eiffel avec ma famille et mes amis… » a confié le joueur sur le site officiel du PSG, qui devra rapidement prouver à son club qu'il a bien fait de miser sur lui.