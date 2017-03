PSG : La victime de Thiago Motta a porté plainte

Dans : PSG, Info.

Absent à l’aller et au retour, Thiago Motta n’a pas participé à la confrontation face au FC Barcelone (4-0, 1-6) en huitième de finale de la Ligue des Champions.

Pourtant, le milieu du Paris Saint-Germain se retrouve au coeur d’un incident qui pourrait lui causer des problèmes. Comme nous vous l’indiquions ce jeudi, l’ancien joueur du Barça a renversé un supporter mécontent en quittant l’aéroport du Bourget au volant de son véhicule la nuit dernière. Résultat, le fan blessé au dos et au bras a été hospitalisé et a décidé de porter plainte contre Motta.

Il faut dire qu’en plus des caméras de surveillance de l’aéroport, le supporter touché peut compter sur le témoignage de son cousin. « On attendait les joueurs et puis ils sont sortis. Mon cousin était devant la route, Thiago Motta a ralenti et il a réaccéléré sur mon cousin, a-t-il raconté à RMC. Il a tamponné mon cousin qui est tombé vraiment violemment. » Autant dire que l’international italien risque gros, lui qui n’a pas jugé nécessaire de s’arrêter après cet incident.