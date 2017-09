PSG : L'UEFA dément la phrase assassine de son président

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Ce lundi, le quotidien L'Equipe affirmait que le président de l'UEFA avait lancé la semaine passée, lors d'une réunion avec des dirigeants de clubs européens, une petite phrase pas anodine concernant le PSG. Aleksander Ceferin aurait en effet expliqué à ses interlocuteurs: « Si je veux être aussi populaire que Michel Platini, je sais que je dois exclure le PSG des Coupes européennes ».

Mais quelques heures plus tard, l'UEFA a adressé à Marca, qui avait relayé l'info, un communiqué pour fermement démentir les propos du patron de l'instance européenne du football. « L’UEFA nie catégoriquement les commentaires supposés et attribués à tort par le journal français L'Equipe à son président Aleksander Ceferin. L'UEFA souhaite à nouveau souligner la totale indépendance du Comité de Contrôle Financier des Clubs. De plus, elle voit comme une étrange coïncidence le fait que ces commentaires fictifs ont été publiés en France à ce moment précis. Indépendamment de toutes les spéculations qui pourraient survenir concernant le fair-play financier, nous restons impliqués pour assurer que nos processus indépendants et nos règles sont suivis et respectés », indique l’UEFA, qui remet donc en cause la véracité des faits relayés par L’Equipe.