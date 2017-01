PSG : L’excuse bidon de Las Palmas pour Jesé

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Peu utilisé depuis son arrivée l’été dernier, Jesé Rodriguez (23 ans) veut quitter le Paris Saint-Germain en prêt cet hiver. Mais pour le moment, sa situation reste bloquée.

Convoité par de nombreuses formations, l’attaquant parisien souhaite uniquement rejoindre Las Palmas, son club de coeur, qui n’a pas les moyens de payer son salaire. Du coup, le pensionnaire de Liga tente de convaincre le PSG de revoir ses exigences à la baisse, sans succès jusqu’ici. Et pour cause, d’après le coach Quique Setién, les dirigeants des deux clubs se heurtent à un obstacle de taille : la barrière de la langue...

« Jesé est convaincu de revenir à la maison. Il serait très heureux de rentrer à Las Palmas mais je suppose que le PSG préfère des équipes qui payent plus. Le plus dur est de convaincre des gens qui parlent d'autres langues et c'est peut-être pour ça qu'on ne se comprend pas avec Paris, a expliqué le coach de Las Palmas. Je ne crois pas que ce soit à cause d'Unai. » En tout cas, la langue espagnole n’avait pas empêché Paris de négocier avec le Real Madrid pour Jesé.