PSG : Kluivert prêt à quitter Paris, Djorkaeff ciblé ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Si Olivier Létang a présenté sa démission à Nasser Al-Khelaifi, le directeur sportif du Paris Saint-Germain pourrait bien ne pas être le seul à faire ses valises au sein du staff du PSG. En effet, L'Equipe affirme que Patrick Kluivert, directeur du football du club de la capitale depuis l'été dernier, réfléchit actuellement à son avenir au Paris Saint-Germain. « Dans son entourage, on laisse entendre qu’il serait lassé des critiques externes et internes sur son travail (…) Au centre de formation, qui était aussi sous la férule de Kluivert , on lui reproche de ne pas avoir impulsé une politique claire et d’avoir trop rarement tranché alors même qu’il est le supérieur de Létang et de Carles Romagosa, le directeur technique du centre », écrivent nos confrères, qui rappellent également qu’en dehors du dossier Julien Draxler, les choix de Patrick Kluivert au mercato n’ont pas été récompensés.

Et si Patrick Kluivert a des doutes, il en va de même pour Nasser Al-Khelaifi. Le patron du PSG pourrait en effet décider de tout balayer et de trouver un directeur sportif qui aurait les pleins pouvoirs. Si bien évidemment le nom de Monchi est dans l'air, le quotidien sportif explique que Youri Djorkaeff pourrait être l'heureux élu. Le Snake s'est récemment rappelé au bon souvenir des dirigeants du Paris Saint-Germain et son profil pourrait convaincre le Paris Saint-Germain. Ou pas.