PSG : Kevin Trapp mauvais ? Il répond aux rageux

Dans : PSG, Ligue 1.

Souvent critiqué la saison passée avant de finalement reprendre sa place au profit d’Alphonse Areola, Kevin Trapp devrait bien être le gardien titulaire du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le nom de Gianluigi Donnarumma a un temps été évoqué, mais le gardien du Milan AC a prolongé son bail en Lombardie. Du coup, l’international allemand va repartir comme le numéro un du PSG au poste. Dans un entretien accordé à L’Equipe, le gardien de 27 ans a confié que les critiques ne l’atteignaient pas.

« J’écoute ce qui se dit. De tout de façon, avec les réseaux sociaux, de nos jours, tu ne peux faire attention à ces commentaires. Les journalistes font leur travail. Si c’est juste ou injuste ? Ce n’est pas à moi de le dire. Je suis conscient que je peux encore progresser. Les critiques ne m’énervent pas… Au contraire, ça me donne la motivation de travailler encore plus. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde, certains vont penser que tu es le meilleur, d’autres que tu n’as pas le niveau… » a-t-il confié avant d’évoquer la confiance de son staff. « Le plus important reste que les entraîneurs et moi-même, personnellement, sachions de quoi je suis capable. Il ne faut jamais douter ». L’homme aux 33 « clean sheets » au PSG sait ce qui lui reste à faire pour se rendre définitivement indispensable.