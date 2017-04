PSG : Jérôme Alonzo signale un énorme oubli à Al-Khelaïfi

Dans : PSG, Ligue 1.

Après la démission de Leonardo en 2013, le Paris Saint-Germain a longtemps cherché un nouvel homme fort pour diriger le secteur sportif.

Finalement, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a nommé Patrick Kluivert directeur du football l’été dernier. Un choix que Jérôme Alonzo regrette, lui qui aurait aimé voir d’anciens Parisiens, comme lui-même, dans la direction. Mais de son côté, l’ex-gardien de but n’a que très peu de contacts avec le champion de France.

« Oui et non. Proche parce que je suis le club, mais c'est tout, a confié Alonzo dans un entretien accordé à Goal. C'est un peu bizarre d'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de liens avec les anciens. C'est un peu dommage d'ailleurs. C'est un sujet délicat à aborder. Je n'ai pas l'impression que les anciens ont leur place au club. Pendant quelques temps on a été 8 ou 9 anciens à être ambassadeurs et à aller serrer des mains dans les loges après les matchs. C'est tout. »

« Nous, c’est Kluivert... »

« Je ne suis pas amer. Le club reste ancré en moi. Il ne reste que Jean-Claude Blanc de qui je suis proche, avec Christian Gavelle, le photographe historique. On est le seul grand club en Europe sans avoir des anciens dans l'organigramme. Nous, c'est Patrick Kluivert... Il ne faut surtout pas oublier son histoire. Si le PSG fait cette erreur, il reste où il est aujourd'hui. Qui doit venir ? Je ne sais pas mais dans l'histoire du club, certains ont leur place », a estimé le consultant de France TV, avant de citer des noms.

Le message d’Alonzo

« On a été champion de France, on a été champion d'Europe ! Il y a eu Mustapha Dalheb, Safet Susic, David Ginola, Joël Bats, Dominique Rocheteau, Luis Fernandez, a énuméré Alonzo. On ne manque pas de noms. Joël Bats est à Lyon... Dominique Rocheteau à Saint-Etienne... Il n'y a que Paris pour ne pas faire confiance à son passé ! Rai, Valdo... PSG-Bucarest quand même les amis ! Si j'ai un message, je leur dirais qu'il ne faut pas qu'ils se trompent de combat. » En parlant de combat, Jérôme Alonzo ne se bat pas pour une place au PSG, lui qui se dit heureux dans son rôle de consultant.