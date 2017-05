PSG : Invité à partir au mercato, Lucas n’en a pas envie

Dans : PSG, Mercato.

Devenu tout récemment le joueur le plus capé de l’histoire du Paris Saint-Germain, Lucas Moura voit tout de même ses apparitions se raréfier.

L’ailier parisien a perdu plusieurs rangs dans la hiérarchie au cours de la saison, que ce soit en raison du réveil de Di Maria, de l’arrivée de Draxler ou du retour en forme de Pastore. Et ce n’est pas fini, car l’arrivée annoncée d’un attaquant de type Alexis Sanchez éloignera encore plus Lucas de l’aire de jeu. De quoi l’inciter au départ, et ce n’est pas le PSG qui s’en plaindra, puisque selon L’Equipe, le club de la capitale ne dira pas non en cas d’offre raisonnable pour l’ancien de Sao Paulo. Une situation qui a éveillé l’intérêt de Liverpool et de l’Atlético Madrid, qui avancent sereinement pour ce dossier qui ne pourra pas se décanter avant l’été.

Toutefois, un problème se présente selon le quotidien sportif puisque, si Lucas n’est pas heureux avec ce temps de jeu réduit, il apprécie énormément tous les avantages que lui procure le PSG. Son contrat jusqu’en 2019, son copieux salaire, la vie parisienne et son acclimatation réussie, le Brésilien n’a pas forcément envie de bouger, même quand il est poussé vers la sortie. Surtout qu’il aura probablement du mal à obtenir les mêmes conditions salariales dans un club qui vise le dernier carré de la Ligue des Champions chaque saison.