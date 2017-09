PSG : Faire toute sa carrière à Paris, Mbappé en rêve

Dans : PSG, Ligue 1.

À peine arrivé au sein du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ambitionne bel et bien de faire toute sa carrière en Ligue 1.

Après une première grande saison sous les couleurs de l'AS Monaco, Kylian Mbappé a rejoint son club de cœur cet été. Prêté avec une option d’achat de 180 ME dans le club de la capitale française, l'attaquant de 18 ans est clairement là où il voulait être, aux côtés de grands joueurs comme Neymar et Cavani au PSG. L'international français ne voit donc pas pourquoi il quitterait le championnat de France un jour, surtout que Paris veut gagner la Ligue des Champions dès cette saison.

« Le PSG a l’ambition d’être le meilleur club du monde, il faudrait être fou pour partir. Tu es dans la meilleure équipe où tu es sûr de gagner. Le projet du PSG est solide donc si tout se passe bien pourquoi pas. Si un jour j’étais amené à partir de la Ligue 1, au moins j’aurais joué de longues et belles années dans le club de ma ville. J’ai toujours souhaité jouer au PSG et les amoureux du foot sont obligés d’aimer le PSG d’aujourd’hui », a avoué, sur le Canal Football Club, Mbappé, qui doit d'abord confirmer son bon début sous le maillot francilien, au cours duquel il a marqué un but et délivré une passe décisive face à Metz vendredi (1-5), avant de rêver plus grand.