PSG : Entre Emery et Isco, c'est l'amour... à sens unique

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Lors du prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain cherchera à renforcer qualitativement son effectif, comme cela a été le cas en janvier avec l'arrivée de Julian Draxler.

Si la venue d'un grand attaquant de classe mondiale, comme Alexis Sanchez, est attendue en priorité, les autres secteurs de jeu ne seront pas délaissés, et notamment au milieu du terrain. Pour combler un certain manque dans l'entrejeu, le club de la capitale française pourrait se diriger vers le Real Madrid. En effet, selon L'Equipe, Unai Emery souhaiterait recruter Isco, excellent et auteur d'un doublé face à Gijon samedi (3-2). Le PSG continue donc de garder un œil attentif sur le milieu espagnol, qui arrive en fin de contrat en 2018. Sauf que ce potentiel transfert pourrait bien vite tomber à l'eau puisque le Real, Zidane et le joueur veulent prolonger leur aventure commune.

« J'ai toujours dit que je voulais rester à Madrid de nombreuses années, je ne sais pas pourquoi les gens sont surpris quand je dis que je veux jouer plus. Si je pensais que je ne le méritais pas je ne dirais rien. Parfois la presse interprète mal les paroles, depuis le début j'ai dit que je voulais rester au Real. Je pense que le club et moi allons trouver un terrain d'entente », a lancé, aux médias espagnols, Isco, qui ne semble donc pas du tout emballé à l'idée de quitter le Real Madrid pour le PSG malgré l'appel du pied d'Emery.