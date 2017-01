PSG : Emery pourrait décider de tout changer au mercato !

Dans : PSG, Mercato.

A la moitié de ce mois de janvier, le PSG n’a pour le moment pas trouvé son attaquant capable de seconder Edinson Cavani. Cela a été dit et répété, les critères sont contraignants et Patrick Kluivert a expliqué qu’il ne prendrait pas un joueur simplement pour agir lors de ce mercato. Le message est visiblement passé puisqu’Unai Emery a laissé entendre qu’il pourrait tout simplement décider de faire confiance à Hatem Ben Arfa pour ce rôle d’avant-centre, et ainsi demander le recrutement d’un meneur de jeu axial pour compenser le changement de rôle de l’ancien niçois.

« C'est un mercato très difficile. Le club travaille, continue de chercher. S'il y a la possibilité de trouver un joueur pour renforcer l'équipe, on le fera. La concurrence va améliorer la performance. Cela peut être un attaquant ou un 10. Mais Hatem Ben Arfa fait aussi des choses donc si tel ou tel joueur n'apporte pas à l'équipe, je pense que ça ne sert à rien de le faire », a expliqué le coach espagnol, qui reste sur la même ligne que son « directeur du football », mais aimerait aussi envisager plus sérieusement la venue d’un joueur offensif qui ne sera pas forcément un buteur. Peut-être un profil plus facile à trouver en deux semaines.