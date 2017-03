PSG : Emery et Thiago Silva doivent partir exige Sévérac

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans un entretien accordé au Parisien, Nasser Al-Khelaifi a conforté Unai Emery dans ses fonctions malgré le crash contre le Barça. Et le président du PSG a également indiqué qu'il n'en voulait pas plus à Thiago Silva, capitaine fantomatique du Paris Saint-Germain, qu'aux autres joueurs. Mais il n'empêche, le coach espagnol du PSG et le défenseur brésilien vont longtemps traîner les événements barcelonais et pour Dominique Sévérac, journaliste du Parisien spécialiste du PSG, les deux doivent partir en fin de saison.

« Je n’ai rien contre Thiago Silva. De même que je n’ai rien contre Unai Emery. Mais le Basque ne peut pas rester au PSG. Ce n’est pas tenable pour lui, qu’il soit un bon entraîneur ou pas. Globalement, tout le monde s’accorde à dire qu’il est plutôt bon. Très bon pour certains et assez moyen pour d’autres. Mais il n’a plus la crédibilité et la légitimité pour rester. Cette élimination est une tâche sur son CV, une tâche indélébile. Pour revenir à Thiago Silva, il est très rare de destituer un capitaine en cours de saison. Le Brésil l’a fait sans le rappeler. Si Paris le fait, c’est soit qu’il sera parti soit qu’un autre entraîneur arrive et change de brassard », a réclamé, dans un chat sur le site du quotidien francilien, Dominique Sévérac.