Luis Campos arrive et chasse les starlettes du PSG

Par Guillaume Conte

Annoncé comme le futur directeur sportif du Paris SG, Luis Campos va avoir deux missions énormes. Le recrutement et le respect de l'institution parisienne.

Mbappé prolongé, Leonardo viré, Pochettino vers la sortie, la révolution est en marche au Paris SG et cela risque de beaucoup faire parler dans les prochaines semaines. Cela débutera par une semaine très agitée à partir de ce lundi, affirme Le Parisien. Le journal francilien, qui avait très tôt fait le pari d’annoncer que la prolongation de Kylian Mbappé était en très bonne voie, enchaine avec des révélations sur ce qui attend le PSG pour la suite. Dans les prochains jours, Luis Campos sera ainsi nommé au poste très prisé de directeur sportif de l’un des clubs les plus puissants financièrement de la planète. Le but de Nasser Al-Khelaïfi est de profiter de l’élan lié à la signature de Mbappé pour enchainer les annonces et montrer que le nouveau projet parisien n’a plus rien à avoir avec l’ancien.

Le roi du mercato arrive au PSG

Luis Campos va donc poser ses valises, lui qui passe pour un maitre du mercato en France après ses aventures bluffantes avec Monaco et Lille. Une balance toujours positive, mais surtout des trouvailles qui ont permis à ces deux clubs de devancer le PSG à chaque fois en Ligue 1. En plus de cela, le dirigeant portugais aura aussi carte blanche pour des responsabilités nouvelles. Il s’agira tout simplement de régler des problèmes liés à l’institution et au manque de respect souvent imputé au vestiaire starisé du Paris SG. Depuis quasiment 10 ans, la direction parisienne et l’Emir du Qatar ont souvent été pointés du doigt pour leur proximité trop importante avec les meilleurs joueurs du club. Ce qui a débouché sur des abus, ou un manque de respect de l’institution. Luis Campos sera notamment en charge de surveiller le respect des horaires, le comportement, sans compter les problèmes extra-sportifs comme l’hygiène de vie, les forfaits aux entrainements ou les fuites dans la presse.

La République des joueurs est terminée

Des éléments importants aux yeux de la refonte nécessaire du Paris SG, même si là où le Portugais sera attendu, c’est bien évidemment le recrutement. Et à priori, il faudra tout revoir par rapport aux pistes puisque Luis Campos a envie de profiter de son arrivée pour faire venir des joueurs qu’il juge utile aux collectifs, moins spectaculaires ou cotés, mais qui permettent au PSG d’être plus complet et solide. Malgré l’amour que les supporters parisiens portaient à Leonardo, nul doute que Luis Campos aura une période de grâce pour faire ce qu’il veut, sachant que le Brésilien et ses achats impulsifs sans savoir vendre, ni créer une alchimie au sein du groupe, ont fini par lasser tous ses derniers soutiens.